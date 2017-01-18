logo

Accomplishments

Winfree Bryant Middle School principal’s list and honor roll

Staff Reports • Updated Today at 5:00 PM

Principal’s List

Eighth grade

Zander R. Alexis, Kendall L. Arnold, Daisy P. Ayala, Jamie J. Boyd, Sarah K. Hazen, Jonathan L. Hendrick, Kaitlynn Hibdon, Sydni R. Lening, Sara E. Magana, Zachary C. Marshall, Brittany L. Moore, Addison G. Porter and Kayla D. Sisco.

Seventh grade

Charles W. Burdine, Grayson Campbell, Warren G. Denton, Chloe L. Freeman, Bryce W. Fuller, Maya L. Gipson, Rehoboth T. Mesfin, Alaina M. Smith and Lauren L. Smithen.

Sixth grade

Zeanna Alexis, Raven T. Bennett, Blake A. Bowen, Ava A. Brashear, Ellison A. Brinkman, Princess F. Caballes, Shamah Chinyanga, Andrew B. Day, Katie M. Floyd, Kilee J. Hamilton, Brooklyn Harrell, Gavin H. Harris, Bryson Hart, Wyatt J. Jones, Jackson W. Lea, Gabriel L. Linnear, Kevin P. Lozano, Joshua D. Mangrum, Christopher B. Metzgar, Haley E. Mitchell, Elizabeth G. Orr, Emma G. Petty, Sean P. Redmond, Deysy J. Roman, Adela S. Rosalez, Natosha M. Seay, Summer G. Sesnan, Christian Smith, Savannah N. Taylor, Karen Wang, Caroline B. Willis and Elliotte Wyatt.

Honor Roll 

Eighth grade

Logan C. Apple, Ryan N. Becht, Willow N. Bowen, Hannah N. Breedlove, Addasyn M. Brewington, Keilye Broughton, Jesse R. Brown, Natasha M. Brunner, Cadence R. Clark, Mason B. Daniel, Loren C. DeLarosa, Tori M. Denney, Landry N. Dixon, Nicole F. Duke, Alexa G. Dunaway, Catherine E. Duncan, Diego F. Esparza, Austin D. Felts, Chloe E. Flesch, Kennedy E. Gardner, Angelina R. Gilliam, Hannah R. Goad, Caleb L. Gregory, Avery E. Harris, Lillian Hibdon, Kaiya E. Horan, Vincent J. Hurd, Zaria A. Kendall, Alma I. Laboube, Claire R. Lafevor, Alexander C. Lopez, Mia F. Martin, Anadelia Martinez, Taliyah A. McCathern, Emma C. Minter, Alexia B. Northcutt, Linden A. Palmer, Vansh Patel, Kyra P. Pedigo, Kobe L. Porter, Thomas J. Poteet, Jhonatan D. Roman, Azucena Salazar, Timothy L. Schroder, Savannah N. Seay, Isabella C. Simmons, William F. Spruill, Naij T. Taylor, Brianna L. Tello, Karissa J. Tramel, Hemaya Wells, Aurian M. Wheaton and Laurel G. Willis.

Seventh grade

Sumnang W. Allen, Kerrigan J. Beale, Sara E. Bouton, Thomas J. Bowser, Macie E. Camp, Jayden N. Carpenter, Damaris G. Castillo, Ashlee N. Chesnut, Kevin Damian-Gomez, Pooja J. Desai, Mallory Edwards, Jose M. Escamilla, John R. Fennell, Alexxis L. Ferguson, Evan G. Gill, Tyree Harris, Madison N. Hodge, Savannah J. Holderfield, Abigail B. Hopper, Clifford N. Horne, Devintes T. Jackson, Lily M. Khoury, Braelynn B. Linton, Madison R. Mathes, Madison A.McAllister, Cadence M. Mccoy, Kaydence W. McGill, Devontae D. Mcneal, Jackson S. Mcrae, Cali N. Minor, Elizabeth G. Mitchell, James S. Moore, Jose Nicolas, Cristal R. Niniz, Grace E. Oglesbee, Jackson Painter, Kristiyauna A. Rager, Malia K. Randolph, Joybe Rayo Nava, Jaden A. Shreeve, Oscar Z. Stoffer, Jonathan R. Tillotson, William C. Walker, Rachel L. Walpole and Derek T. Whitmer.

Sixth grade

Oluwatoni V. Adewale, Bella R. Agee, Ana J. Angel, Matthew D. Aulds, Tyler J. Barnett, Amanda Barrett, Joshua L. Bass, Sadie A. Baxter, Donjuan M. Birdsong Jr., Jacob C. Blankenship, Jamie L. Bradford, Charles A. Brady, Shelby Bryant, Brianna P. Brymer, Chloe L. Burton, Charles M. Caldwell, Kirsten R. Canipe, Casey E. Colyer, Yasmin I. Corralejo, Aftyn D. Cox, Anthony Crowell, Calli Davis, Jacob J. Dever, Jalyrics Dillard, Kelondria M. Dillard-Shelton, Hugh Dixon, Ty Drake, Noelle B. Duke, Denni M. Dye, Tyler D. Eilering, Elayna A. Escamilla, Benjamin D. Estes, William Z. Ferguson, Skyler Foster, Mylah A. Fuselier, Connor V. Gannon, Ethan P. Gentry, Izaiyah D. Griffith, Kendra J. Hackett, Albert Hawkins, Tony R. Higgins, John W. Hodge, Aiden R. Hood, Timothy M. Howell, Matilynn N. Huff, Ja’Derekah S. Johnson, Lauren Johnson, Xavier J. Johnson, Emoni J. Jude, Abigail Keller, Edie M. Laboube, Nacashiona J. Lewis, Ruby E. Luke, Laci N. Macias, Nevaeh N. Martinez, Dylan S. Massey, Chelsie M. Mcintyre, Daryl K. Mitchell, Kylie F. Mitchell, Jesse L. Mofield II, Lylah Navarro, Scott R. Neely, Aniya J. Nunley, Ava J. O’Brien, Elizabeth G. Orr, Thalia V. Ortiz, Ashlyn D. Otts, Lucas H. Painter, Bhavi Parekh, Landon Patterson, William B. Penuel, Arista I. Rigsby, Jorge J. Salazar, Macy Scruggs, Mia E. Scruggs, Evan Shipp, Yana S. Sivets, Christopher D. Story, Jaden Sutton, La’Quarrius Talley, Maci D. Talley, Taylor M. Templeton, Gavin R. Tomlinson, Alianna Trujillo, Alan J. Valadez-Gutierrez, Alejandro Vasquez-Alvarado, Emily Wallace, Thomas I. Walsh, Hong Wang, Makiya A. White, Abigail N. Wright and Sammy Xaykosee.

 

Recommended for You