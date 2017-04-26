Walter J. Baird Middle School principal’s list and honor roll

Eighth grade
Abby Bode, Kiley Brasher, Brady Duncan, Haley Grime, Bailey Hayes, Turner Heath, Emma Hopkins, Paige Huckaby, Faith Johnson, Cara Kough, Amber Lagrange, Carrie Moscardelli, Catie Mueller, Reice Naugle, Pierce Parker, Brendan Polk, Lindsay Reese, Kyle Scott, Joshua Stanley, Maddox Thigpen, Amari Vaught and Tyler Whittaker.
Seventh grade
Kaitlyn Gee, Reese Miller, Asia Nguyen, Emma Pierucki and Savannah Stubblefield.
Sixth grade
Evan Bare, Britony Gill, Julian Gonzalez, Austen Gore, Jahelyn Hernandez, Kenai Huynh, Emily Lawson, Ethan Mallas, Julia Manus, Ella Summar, Grant Summar, Mason Tisdale, Gracie Turner, Alyssa Weiser, Ayanah Williamson and Ke’Jon Wood.
Honor Roll
Eighth grade
Grace Alexander, Ty Bailey, Mitchell Bare, Julius Bentley, Zach Bone, Fallon Bradford, Grayson Brockman, Bradlee Chastain, DeeAnna Christensen, Alexis Cleaver, Eli Clemmons, Abigayle Corley, Aaliyah Dowell, Jordan Driver, Trista Filson, Melia Fuqua, Lauren Gee, Hank Graviss, Gavin Halbert, Jordan Henson, Jack Isham, Jacob Jewell, Shac Johnson, Isaac Johnson, Marissa Juarez, Ja’Kayla Keeley, Lori Keith, Maharaja Kies, Fiona King, Faith Kowal, Alexis Martin, Angel Mastin, Parker McCall, Zach McElhiney, Blake Miller, Om Mistry, Emmanuela Opeiw, Alana Pendleton, Alainah Pingitore, Jayden Reinoehl, Maliyah Riley, Patrick Riley, Luka Saller, Jordan Seay, Gracie Sellers, Zoe Sims, Shea Steinhart, Vanessa Szych, Armando Vallecillo, Luke Wamble, Taylor Williams, Caroline Wright, Dylan Wrye and Joanna Wu.
Seventh grade
Destiny Adkins, Hailey Bly, Marissa Coleman, Hannah Dies, Denton Dodson, Ava Fedder, Steven Fisak, Lexi Ford, Emma Fung, Amelia Gann, Bronar Goshern, Lexi Halbert, Brody Hays, Ethan Heinz, Emma Herren, Sierra Horton, Ian Jennings, Gracie Kennedy, Ortencia Martinez, Harvey Mercado, Abigail Montgomery, Mattie Neal, Nina Puckett, Terri Reynolds, Yanet Rosales, Ashton Scaminaci, Libby Smith, Lili Smith, Sarah Sotelo, Katie Stewart, Olivia Stranahan, Logan Sullivan, Kyle Toporowski, Hannah Totaro, Caroline Triplett, Jeremiah Tucker, Lauren Vaden, Grant Williams and Karlee Wright.
Sixth grade
Jaylen Abston, Grace Agosta, Delaney Allen, Chloe Bertrand, Gabrielle Bowie, Avery Brockman, Alexa Bryant, Molly Burress, Carson Byrd, Taylor Corley, Cayden Cravener, Breonna Davis, Lauren Decker, Kendall Dies, Hannah Duff, Brianna Duncan, Indiah Farris, Cameron Fuller, Grayson Galentine, Abigail Gann, Edilson Gonzalez, Donovan Hardin, Graham Hearn, Ethan Hudlow, Connor Ivey, Eva Jacobs, Madison Jennings, Lillian Jones, Cameron King, Emaleigh King, Shivani Lad, Gracie Maxwell, Nadia Mean, Dillon Moore, Cheyenne Pallotti, Ashton Perry, Landon Phillips, Elijah Pope, Joshua Ramkisoon, Gabriella Sansiviero, Jacob Schettler, Elizabeth Wilke and Lashanti Woodmore.