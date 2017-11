Mt. Juliet Elementary School principal’s list and honor roll

Principal’s List

Second Grade

Afomia Abel, Avery Anderson, Sam Bauman, Draken Beck, Kamryn Butler, Katie Cecil, Sonnet Davis, Aanya Dhawan, Kolton Edenfield, Maddie Finney, Kevin Freeman, Lily Griffith, L.J. Grimaldi, Joshua Guo, Keeton Hackman, Kaleigh Hanchock, Aimee Harper, Alaina Hines, Kylee Holleman, Isaac Huitz, Victoria Im, Madelyn Kim, Tallula Kocian, Luke Landes, Liam Linville, Savannah Mattingly, Reid McClain, Avery Milner, Denver Munoz, Troy Palte, Will Sloane, Landon Stacey, Sarah Theriot, Nathan Tryon, Jacob Tubberville, Dominic Warner, Taylor Watson, Isaac Wayne, Bennett Weiberg and Lucas Winfrey.

Third Grade

Austin Ashabranner, Annie Blackman, Ainsley Booher, Kingston Boyle, Claire Carlton, A.J. Cason, Ayden Cayce, Danny Chalk, Laken Chinoda, Carter Clark, Julia Cleveland, Chad Druen, A.J. Dungan, Taymor Elekaili, Benjamin Ellis, Matthew Fichtl, Adelaide Fly, Emma Forster, Bailey Gibbs, Kellen Gnann, Kylie Golden, Jodi Hardin, Olivia Harris, Joseph Hawkes, Nick Henley, Karsen Killian, Everett Lawson, Jozalynn Lewis, Katelyn Mallicoat, Miller Mayer, Ian Moore, Jonathan Pesquera, Brady Ratliff, Kaileigh Rice-Amerman, Zane Richardson, Hayden Sheehy, Macy Shipley, Kaydence Smith, Mia Sourignavong, Samantha Swierc, Savannah Szperski, Ben Taylor, Malachi Tinley, Alana Trivett, Collin Walker, Ryan Walker, Lucas Waller, Charlotte Willms, Alex Wood and Jonathan Yates.

Fourth Grade

Hallie Anderson, Casy Ayuk-Tabi, Phoenix Baker, Riley Bearup, Reagan Brown, Hannah Compton, Jackson Crawford, Tessa Cummings, Noah Dixon, Sarah Elgin, Megan Ephrem, Emma Freeman, Avery Hopper, Abby Johnson, Kaylee Kim, Savannah Mahoney, Lydia Moore, Braden Palmeira, Claire Pollard, Anna Sergent, Hannah Shell, Sam Stafford and Abby Willoughby.

Fifth Grade

Sarah Baez-Trevino, Taylor Bartlett, Addyson Caldwell, Maggie Dunlap, Chloe Elekaili, Hannah Ellison, Cory Fichtl, Hayden Finney, Jackson Hagner, Violet Harris, Christopher Henley, Maddie Jackson, Jenna Jacobs, Reagan Jones, Addison McQueen, Jalen Mitchell, Natalie Moreno, Grady Newton, Vidhi Patel, Reece Price, Adalee Rainey, Gray Sevelius and Isobel Weyland.

Honor Roll

Second Grade

Sophie Anderson, Addison Bannach, Brooklyn Beere, Major Bhela, Luke Blevins, Drew Boerner, Emily Boswell, Brody Cheery, Brennon Cornelius, Grant Dobbs, Jake Dwyer, Aaron English, Charlee Glen, Camden Godbolt, Grayson Noel, Brayden Pilkinton, Loni Ratliff, Elijah St. John, Brayden Spohr, Ron Talbott, Fedrick Torres, Chloe Truong, Noah Unland and Caroline Vickers.

Third Grade

Becca Allen, Katie Blair, Graham Brannon, Evan Buckner, Aspen Burks, Joshua Chen, Braelynn Cook, Colt Cross, Jackson Cunningham, Jazzy Daniele, Ian Farley, Andrea Fuentes, Rohan Ganachari, Mayurika Girgis, Jackson Glascock, Bryson Jarrett, Liam Kloeppel, Lilly Lockwood, Sam Long, Amelia Middleton, Travis Moreno, Ecco Palte, Priti Patel, Disha Pierce, Kiera Richardson, Angie Rivera-Jimenez, Lily Rowe, Tyler Rupp, Emma Savage, Sophia Thompson, Maggie-Kate Vickers, Conrad Wilson, Catherine Wilt and Amelia Womack.

Fourth Grade

Laney Agoo, Gomana Aldi, Lily Bankston, Adam Barnett, Hailey Bartlett, Ben Bauman, Maddox Berry, Kylie Bess, Jacob Bierce, Morgan Bissonnette, Raistlen Burgenheim, Joey Cass, Ethan Chapman, Destin Chinoda, Brayden Cornelius, Omeiza Daniyan, Charleigh Beth Dick, Eden Dominski, Drew Eckel, Chris Farag, Katie Felix, Anthony Giampaolo, Zoe Graves, Emerson Haley, Aubri Holleman, Kensley Isbell, Ethan Lee, Jon Ludeman, Rylee Marshall, Breckin McAnally, Tyler Oakley, Luke Partin, Angielina Pena, Whitley Pleasant, Samuel Rada, Alexis Reagan, Bret Robey, Hayden Samol, Autumn Scillian, Braden Selwyn, Gracie Shewmake, Hailey Smoot, Christopher Spencer, Robby Strezoff, Ben Thomas-Short, Payton Trull, Journie Van De Wal, Isabella Waters, Emily Watkins, Avery Wayne, Savannah Wilson, Jackson Wix, Molly Woods and Marly Yoshino.

Fifth Grade

Lawrence Baril, Chance Baumgartner, Grace Baumgartner, Nick Blair, Liam Bowles, Kayla Brown, Lincoln Burch, Ethan Campbell, Sydney Cason, Caleb Christopher, Ella Cleveland, Skyler Crass, Ansel Davis, Ethan DelConte, Sadie Duke, Addison French, Joseph Gayed, Aubrey Hamblen, Evan Hardin, Joanna Hawkes, Case Hayner, Avani Hill, Andrew Huffine, Ellsie Humes, Grant Johnson, Nathan Kowalski, Maggie Lambert, Jhalen Lindsay, Lily Lipscomb, Alivia Mang, Destiny Matheny, Mia McCoy, Mia McGranahan, Cash Mead, Nate Medders, Laurel Middleton, Morgan Middleton, Will Milner, Micah Monk, Liam O’Quinn, Courtney Parker, Ahanti Patowary, Gabby Pena, Jackson Phibbs, Will Pirtle, Tristan Rippetoe, Casen Roark, Garrison Robeson, Kimora Robinson, Lauren Seabolt, Jocelyn Smith, Ammon Stacey, Tyler Stott, Ashlee Swift, Rykan Tarazona, Sadie Tribe, Cameron Underwood, Xander Ward, Nikolas Ware, Thomas Winfrey and Morgan Winters.