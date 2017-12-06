West Elementary School principal’s list and honor roll

Third Grade
Carter Lewis, Bronson Schauer, Kendall Bucher, Hite Hager, Rilee Anderson, Blake Coffman, Adalyne Embry, Camren Warren, Connor Bussear, Grayson Bean, Jackson Bowen, Logan Crisp, Emma Long, Anna Owens, Madelyn Piper, Kate Plummer, Verina Salama, Noah Savley, Lucas Sneider, Riley Craddock, Gunner Garcia, Conner Gentry, Savannah Pullen, Reese Staggs, Carter Williams, Kaden Ballesteros, Jaiden Harris, J.J. Helm, Brycen Norris and Jacob Rotondo.
Fourth Grade
Madison Davenport, Lindie Farough, Kyler Gatica, Bethany Lafata, Evan Lowry, Bella Ashe, Braiden Cochran, Anna Johnson, Trevor Katzenmiller, Avery Maynard, Emma Tzompanakis, Tyler Bittman, Bella Free, Cora Joyner, Parker King, Andrew Kistemaker, Emory Martin, Savannah Wilhoite, Bella Brewer, Chloe Carter, Danika Chan, Henry Davenport, Sabrina Larsen, Savannah Solomon, Joshua Tidwell, Halsey Beall, Meret Meshreky and Jake Thompson.
Fifth Grade
Griffin Graves, Grace Gravely, Will McGowin, Brooklyn Nguyen, Kaili Johnson and Dale Jackson.
Honor Roll
Third Grade
Emma Earley, Alyssa Zielke, Faith Fisher, Jon Paul Lafaye, Maizie Linde, Kyler Johnson, Zachary Standifer, Houston Wheeler, Noah Sims, Laycee Stanfield, Mason Williams, Lily Bugg, Cason Chapman, Alannah Grady, Kai Lachowicz, Jack McLaughlin, Logan Rose, Kailey Baird, Macie Boggs, Luke Carr, Mackenzi Carter, Benjamin Crook, Damian Mccright, Carson Ruffo, Atticus Waters, Shelbi Johnson, Railynn Jones, Savannah Napier, Kaylin Scoggin, Bell Amos, Georgianna Bice, James Clemons, Ava Crook, Jaylen Ezell, Lilly Kittrell, Wiley Linde, Kiarra Nickerson, Kaden Schreher, Stephanie Williams, Ryan Bailey, Chloe Kelly, Garrett Williams, Sophie Garland, Addie Jo Hays, Fiona Joyce, Kaden Krueger and Max Paul.
Fourth Grade
Zack Armstrong, Landon Boudreaux, Lily Hampton, Shelby Holladay, Lauren Hollis, Drew Jacquemin, Natalie Williams, Mathew Kelly, Adrian Perez, Emma Scott, Luann Bandy, Zeke Boyd, Molly Cook, John Courtney, Matt Estes, Greer Gammon, Anna Kate Hardin, Delaney Hawkins, Cooper Maes, William Payne, Matthew Swallows, Brookelynn Aldridge, Briley Clark, Connor Dewald, Ashley Harris, Keegan Maes, Corbin Nielson, Nathan Williams, John Binion, Delaney Bonds, Emily Davenport, Luke Fiscu, Lorenzo Gilbert, Chelsea Holt, Parker Howe, Jack Paradise, Gable Pruitt, Shelby Diggs, Carleigh Scott, Shanah Wilson, Gretta Butler, Silas Kendall, Karina Keopf, Rayna Lambert, Ezra McMahon and Thomas Tucker.
Fifth Grade
Lauren Covell, Caleb Davidson, Annaka Johnson, Landen Rotach, Christopher Austin, Dylan Brown, Tiara Gilbert, Daniel Hughes, Daevon Vann, Colt Allen, Connor Basham, Emma Boudreaux, Evan Carr, Avery Crockett, Gracie Cook, Izzy Fullford, Sam Gravely, Sienna Hunt, Brandt Meseke, Tyler Travers, Claire Young, Layla Young, Jordan Haapala, Ava Knott, Gavin Powe, Karley Zielke, Sarah Blackburn, Sophie Casto, Nathaniel James, Adalyn Joki, Matthew McGahen, Gabby Perry, Mekenzie Rogers, Riley Schreher and Blake Tidwell.