Walter J. Baird Middle School principal’s list and honor roll

Eighth Grade
Olivia Adams, Chloe Beveridge, Hailey Bly, Hannah Dies, Jasmine Eichelberger, Emma Fung, Amelia Gann, Kaitlyn Gee, Bronar Goshern, Paris Hastings, Ethan Heinz, Kenneddi Mastin, Reese Miller, Abigail Montgomery, Mattie Neal, Ashton Scaminaci, Elizabeth Smith, Katherine Stewart and Caroline Triplett.
Seventh Grade
Grace Agosta, Delaney Allen, Alexa Bryant, Grayson Galentine, Britony Gill, Jahelyn Hernandez, Emily Lawson, Julia Manus, Aaliyah Mcelhiney, Mason Tisdale and Ke’Jon Wood.
Sixth Grade
Tatum Bayliss, Nora Blevins, Nathan Dedman, Lillian Dooley, Jace Gardner, Kerigan Gill, Bailey Hendrickson, Riese Huckaby, Juan Jimenez, Rachel Moscardelli, Jacob Oakley, Alaina Ramsey, Christopher Spurlock, Adelyn Stephens, Addison Stover and Addison Tenbarge.
Honor Roll
Eighth Grade
Destiny Adkins, Vaknea Ashworth, Kenzie Blackwell, Brett Bowman, Zachary Confederat, Jimmy Conner, Hannah Embry, Ava Fedder, Steven Fisak, Brookleen Frye, Adam Goode, Devin Greene, Kaven Hall, Sierra Horton, Gracie Kennedy, Mason Key, Jeremiah Kirkpatrick, Tobin Knight, Ortencia Martinez, Meioshe Mason, Abigail Mcclain, Harvey Mercado, Anthony Paponetti, Kylie Penn, Anthony Shinn, Ayunah Sneed, Sarah Sotelo, Olivia Stranahan, Leander Tenbarge, Hannah Totaro, Stephanie Vivar-Lopez, Daymion Walker, Destiny Wierzbicki, Grant Williams, Faith Wolfe and Karlee Wright
Seventh Grade
David Aluya, Evan Bare, Jackson Bode, Gabrielle Bowie, Avery Brockman, Taylor Corley, Cayden Cravener, Leah Creasman, Jonathan Cruz, Brianna Duncan, Lucas Freeman, Cameron Fuller, Abigail Gann, Savannah Gibson, Austen Gore, Kayla Hamlet, Olivia Harding, Carolina Huerta, Kenai Huynh, Connor Ivey, Eva Jacobs, Madison Jennings, Cameron King, Shivani Lad, Reagan Lane, Ruby Luke, Ethan Mallas, Gracie Maxwell, Lily Maxwell, Cana Mcdonald, Nadia Mean, Jordan Megibben, Dillon Moore, John Mundy, Matthew Myers, Emily Ortiz, Cheyenne Pallotti, Landon Patterson, Ashton Perry, Emily Pollock, Joshua Ramkisoon, Gabriella Sansiviero, Jackson Smith, Ella Summar, Kendra Szych, Gracie Turner, Molli Underwood, Kara Weiser, Elizabeth Wilke, Sam Williams and Ayanah Williamson.
Sixth Grade
Tatiana Abad-Gallegos, Miranda Bailey, Cameryn Blunkall, James Buttrey, Caleb Butts, Allen Cleghorn, Landon Coleman, Avry Corley, Savannah Cowan, Jentry Darks, Jackson Davis, Nicholas Davis, Terriana Davis, Kinsela Devalve, Easton Drennon, Roger East, Bethany Franklin, Christian Frewin, Addyson Gregory, Haden Harrison, Ethan Haverstick, Chaney Heath, Emily Henson, James Hicks, Molly Hopkins, Neleigh Hutto, Isry’El Il’Auuwaahid, Kelland Ivey, Colby Jones, Ethan Lowry, Amapola Luna, Michael Matz, Hunter Mcconnell, Cyria Mcgill, Mason Millett, Carson Moore, Sherany Morales, Ngan Nguyen, Briana Ortiz, Zackary Owen, Madelyn Perry, Megan Pierucki, Cadence Pope, Kirsten Roberts, Kenzie Rowlett, Maddox Saurel, Kali Schweer, Allen Sellers, William Sligh, Ellen Smith, William Smith, Danisea Thompson, Morgan Tisdale, Leeland Tison, Jonathan Vazquez-Valencia, Melicia Vivar-Lopez, John Walton, Riley Whitley, Maliyah Wilkins, Carolyn Williams and Brooklyn Young.