Gladeville Elementary School principal’s list and honor roll

Second Grade
Nathan Bennett, Alexander Burris, Kenzlee Cantrell, Mason Cunningham, Tyler Dobson, Parker Donaldson, Alayna Dwyer, Sadie Elkins, Cayden Fowler, Dylan Frattini, Tristan Giles, Lexi Jackson, Avery Jackson, Brooklyn Johnson, Kaleb Johnson, Wyatt Kessinger, Sarah Lloyd, Alex Maley, Cooper Maddux, Jayden Metcalf, Will Odom, Aaron Price, Kayla Robinson, Sam Rodriguez, Brady Schafer, Maddox Short, Braden Smart, Kenton Stoner, Wesley Taylor and Liliana Zych.
Third Grade
Grayson Bilter, Juliana Birchbauer, Michaela Black, Kinsley Brown, Lily Cook, Kylie Delacey, Brylee Fly, Grafton Graves, Cara Gullett, Reese Hagar, Sophie Lannom, Jayden Mead, Wyatt Nichols, Gaines Odom, Lucas Pack, Gavin Partridge, Brooklyn Rankhorn, Orrin Rensch, Brenna Scott, Carter Spencer, Reid Spencer, Ethan Stewart, Hunter Suttles, Liam Trammell, Cassie Tucker and Wesley Vertrees.
Fourth Grade
Emme Allen, Kaden Blythe, Lawson Brewer, Courtney Carnes, Jayla Davio, Xander Gessford, Klaire Grandstaff, Avery Hall, Savannah Hunter, Jeremiah Jernigan, Autumn Lane, Kimberly Le, Mallory Lee, Carly Mitchell, Kate Mitchell, Judson O’Neil, Sean Pardue, Lilly Stamps and Kellie Walden.
Fifth Grade
Konnor Adelsberger, Nathan Cornelison, Brooke Johnson, Drew Massengale, Uskani Munkhdorj and Teagan Richey.
Honor Roll
Second Grade
Bralynn Aavatsmark, Bella Armistead, Ainsley Bennett, Addison Brown, Sophie Brown, Brianna Burton, Ansley Clark, Violet Clark, Akemi Dorcey, Mateo Dorcey, Rylee Eakes, Macie Fults, Brysen Gibbs, JuliAnn Gill, Vinny Henry, Ripsi Hughes, Grayson JeanLeger, Jasmine Jepson, Gabe Lauderdale, Justin Mattingly, Caitlyn McHugh, Hudson Montgomery, Tyler Osburne, Ali Page, Corinne Pickens, Chloe Richardson, Liam Robertson, Evan Russell, Carter Scoggins, Tatum Smith, Sloane Taylor, Tyler Tedesco, Tucker Toombs, Easton Webster, Chase Wenick and Ethan Wray.
Third Grade
Geneva Alcendor, Noah Bennett, Tucker Bennett, Josie Brown, Braden Burress, Arianna Burroughs, Bella Carter, Luke Corley, Parker Cornelison, Tatum Crouch, Kiley Davis, Keaton Denton, Abby Friedman, Harry Hanley, Joseph Harkreader, Michael Harris, Landen Ivy, Addison Jenkins, Noah Jones, Stephanie Kemp, Elie King, Savannah Lannom, Jordyn Lee, Mason Lee, Cloey Martak, Mary Beth Martin, Max Mervar, Lili Monroe, Hayden Moran, Johannah Murguia, Leilani Pierre-Antoine, Charley Neal, Caylee Porter, Jackson Ricketts, Jakarah Sanders, Caleb Sparks-White, Jackson Springer, Maddie Stevens, Maddux Vanatta and Oakley Webster.
Fourth Grade
Natalie Andrews, Azyln Bingman, Taylor Bray, Brayden Camperlino, Marco Daniel, Luma De Alcantara, Alexa DuBois, Caylie Goddard, Stephen Griffin, Ashton Hall, Landon Henderlight, Samuel Henry, Aaron Hoffner, Garren Howard, Peter Howard, Lyllia Hutchinson, Anthony Jenkins, Jalen Johnson, Sophie Jones, Ranch Lannom, Jenna Lee, Dalton Lockridge, Owen Mills, Aryn Minnifee, Riley Mirghavami, Zoey Moon, Trevor Mounsey, Maggie Pearson, David Robinson, Trey Robinson, Julian Rotolo, Kyleigh Russell, Grace Smith, Paris Snyder, Kinzie St. Clair, Gillian Thomas, Alyssa Thompson, Jamie Vaine, Colton Vivrette, Riley Whiteman, Isaiah Word, Haylee Zeitner and Brian Zemanick.
Fifth Grade
Abby Adams, Jacob Anderson, Mia Baker, Katrina Barnhill, Katelyn Barth, Triston Blackburn, Katelyn Breese, Clay Brewer, Drake Chapman, Bobbi Charles, Cal Clark, Lance Corn, Bianca Docarmo, Molly Dillard, Brandon Elston, Eli Fehrman, Brody Fly, Gracie Fowler, Lola Fowlie, Spencer Green, Will Hagar, Seniah Harding, Evan Harwell, Sutton Hawkins, Anden Herman, Addison Keisling, Presley Lannom, Avery Lee, Haylee Marshall, Valerie McCaleb, Taytum McCann, Logan McHugh, Chandler Meacham, Jaelynn Morris, Gracie Jo Powell, Estella Pryor, Zane Reynolds, Mikah Riggan, Isaiah Roseberry, Jordan Sasmore, Shelby Sergeant, Reed Siddell, Alexia Smith, Will Snyder, Cy Taylor, Talon Thompson, Amelia Underwood, Bailey Vaine, Mckayla Watts, Boston Webster and Kameron Williams.