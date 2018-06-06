Castle Heights Elementary School principal’s list and honor roll

Fifth Grade
Emily P. Angel, Brady M. Ballard, Victoria M. Birdsong, Katie Campbell, Emilie M. Encke, Roberto J. Flores, Avery C. Gill, Mckenzie A. Howell, Katie T. Le, Ellis M. Shanks, Layla L. Tate, Elizabeth Thompson and Cade W. Thorne.
Fourth Grade
Gavin G. Barrett, Molly A. Denton, Teagan J. Fetcho, Abigail M. Gannon, Caroline J. Hodge, Charleigh E. Jacobus, Kendall G. Lasater, Kaitlyn G. Meise, Rebecca E. Pittman, Kaleigh P. Reich, Angelique M. Rund, Samuel F. Schrimpe, Autumn F. Sweatt, Kathryn E. Watkins and Jackson L. Williams.
Third Grade
Charlotte M. Boles, Jaxon W. Cantrell, Omari X. Carter, Grace L. Costanza, Evelyn D. Crandall, Taylor E. Davis, Kaylie Deleon, Owen K. Dever, Meika L. Dornfeld, Bauer M. Evans, Emiliano J. Gutierrez, Amari M. Howard, Kali G. Irby, Mckenzie R. Moss, Gabreella C. Oglesbee, Mary E. Phillips, Margaret T. Shanks, Abby A. Stem, Kaleb A. Stem, Emma J. Thorne, Isabella G. Truong, Nyila T. Withrow-Walker and Sylvia G. Woods.
Honor Roll
Fifth Grade
Michael Boike, Valerie S. Bruce, Abigail S. Chaney, Terry A. Cockrill, Elizabeth R. Diggs, Bennett Elms, Keegan J. Etheridge, Abigail L. Floyd, John R. Harris, Robert H. Harris, Madelyn Kennedy, Benjamin I. Lemon, Kevin Maza-Lara, Vincent A. Muhlstadt, Marisa Pantaleon, Mae E. Petty, Jacob Rasinar, Ava Reels, Mary A. Riggan, Dallas L. Rountree, Annabella R. Sharon, Aleah T. Sirotic, Allison E. Trombley, Logan B. Welch, Dylan E. Whiteaker, Arie Y. Williams, Noah L. Williams, Ainsley A. Wooldridge and Toler J. Wyatt.
Fourth Grade
Angelina M. Appleby, Timothy R. Ater, Silas D. Baxter, Tyler A. Bitner, Canaan T. Brummett, Elijah A. Burns, Kendall J. Buxton, Holden M. Camp, Madeline A. Carpenter, Natalie A. Colley, Ashtyn H. Corley, Unique D. Cosby, Logan J. Degray, Marlee E. Dye, William T. Flatt, Liam M. Foster, Chelsey L. Goodloe, Serenity L. Graves, Kameron L. Harrell, Sicily R. Horan, Christopher L. Jackson, Abby J. Johnson, Aliyah M. Johnson, Laniyah R. Kelly, Isla C. Laboube, Emil R. Martinez, Gavin W. Mcmillen, Jordan R. Miller, Kadence M. Miller-Harp, Dhruv H. Mistry, Leila O. Montgomery, Stone Mudd, Zharshann Owens, Henil D. Patel, Jayden E. Price, Lucius A. Richards, Matthew Schrimpe, Isis Stevenson, Morgan E. Sutton, Jennifer N. Taylor, Anthony P. Waters Jr., Cayman H. Welser and Adrian Zavala.
Third Grade
Anyelee B. Agosto, Reese I. Armstrong, James Ash, Darius J. Barr, My’Quavious A. Barrett, Jack E. Bos, Courtney R. Bruce, Madelyn R. Cantrell, Olivia P. Carter, Gavin S. Cunningham, Evie C. D’Andria, Harper F. Dailey, Landen G. Daniels, Alexander J. Degray, Reagan A. Denton, Wesley Clark R. Diggs, Lukas A. Etheridge, Parker J. Ezell, Mylee J. Fromm, Elizabeth George, Jonathan E. Griffin, Jenesis Hall, Braydon J. Hayes, Brandon A. Hernandez, Samantha L. Hobbs, Isla G. Horan, Brody P. Jennings, Emylie R. Johnson, Jenna L. Jones, Kaylee A. Jones, Ta’Riyah A. Kirkendoll, Miley L. Manning, Madeline R. Meise, Addison F. Miller, Markell O. Owens, Aislinn T. Peraino, Ava L. Pierce, Nathania O. Razon, Barrett V. Rozell, De’Antaye M. Searcy, Valerie N. Seay, Addison L. Sellars, Jackson A. Simmons, Danna M. Stranahan, Caden R. Tate, Christopher A. Tummel and Makayla A. White.