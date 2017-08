More than 100 local students make University of Tennessee spring dean’s list

Those from Wilson County added to the dean’s list included Hany Abdo, of Mt. Juliet, summa cum laude; Nancy Abdo, of Mt. Juliet, summa cum laude; John Abernathy, of Mt. Juliet, summa cum laude; Annika Adams, of Lebanon, summa cum laude; Bryan Agee, of Mt. Juliet, summa cum laude; Samantha Anasky, of Lebanon, summa cum laude; Hannah Anderson, of Lebanon, summa cum laude; Emma Atkins, of Mt. Juliet, summa cum laude; Jared Barham, of Mt. Juliet, summa cum laude; Hali Barry, of Lebanon, summa cum laude; Jenna Bartow, of Old Hickory, summa cum laude; Chandler Bauder, of Lebanon, summa cum laude; Amanda Beasley, of Lebanon, summa cum laude; Megan Belcher, of Lebanon, summa cum laude; Matthew Bell, of Lebanon, summa cum laude; Elliot Benson, of Lebanon, summa cum laude; Jackson Boyle, of Mt. Juliet, cum laude; Whitney Brothers, of Mt. Juliet, cum laude; Austin Brown, of Mt. Juliet, magna cum laude; Shelby Brown, of Mt. Juliet, cum laude; Keeley Capley, of Mt. Juliet, cum laude; Ashley Chen, of Mt. Juliet, summa cum laude; William Clemmons, of Mt. Juliet, summa cum laude; Kelsie Craighead, of Mt. Juliet, summa cum laude; Miranda Criaghead, of Mt. Juliet, summa cum laude; Joshua Durbin, of Lebanon, magna cum laude; Nathan Dutch, of Mt. Juliet, cum laude; Alexis Fielder, of Lebanon, magna cum laude; Mary Flesch, of Lebanon, summa cum laude; Kathryn Garapic, of Mt. Juliet, summa cum laude; Shane Gatti, of Mt. Juliet, summa cum laude; Miles Hepner, of Mt. Juliet, magna cum laude; Caleb Glisson, of Lebanon, cum laude; Emily Gowder, of Mt. Juliet, cum laude; Abbey Green, of Mt. Juliet, summa cum laude; Grace Greenwell, of Lebanon, summa cum laude; Christopher Harper, of Mt. Juliet, magna cum laude; Emily Hicks, of Mt. Juliet, summa cum laude; Megan Hoeh, of Old Hickory, summa cum laude; Dalton Houser, of Mt. Juliet, magna cum laude; Joseph Huber, of Lebanon, cum laude; John Huddleston, of Lebanon, magna cum laude; Heidi Hunnicut, of Mt. Juliet, summa cum laude; Holly Hunnicutt, of Mt. Juliet, summa cum laude; Cara Hunter, of Mt. Juliet, summa cum laude; Kaitlin Hynek, of Mt. Juliet, magna cum laude; Kayla Isaacs, of Mt. Juliet, magna cum laude; Autumn Josey, of Lebanon, summa cum laude; Avie Joyce, of Old Hickory, cum laude; Madison Kane, of Lebanon, magna cum laude; Spencer Kaul, of Mt. Juliet, cum laude; Mitchell Kludt, of Lebanon, summa cum laude; Bryson Lansford, of Lebanon, summa cum laude; Tiffany Ledbetter, of Lebanon, magna cum laude; Jacob Lefler, of Mt. Juliet, cum laude; Tyler Lock, of Mt. Juliet, cum laude; Benjamin Locke, of Mt. Juliet, cum laude; Jacob Massengill, of Mt. Juliet, summa cum laude; Chase Mathis, of Mt. Juliet, summa cum laude; Peyton Mccullough, of Lebanon, cum laude; John Mcdearman, of Lebanon, cum laude; Nathan Mclaughlin, of Mt. Juliet, summa cum laude; Noah Mcleod, of Lebanon, cum laude; Shauna Sells, of Mt. Juliet, magna cum laude; Diana Shekoury, of Mt. Juliet, sum a cum laude; Elizabeth Mcpeak, of Mt. Juliet, magna cum laude; Heather Meador, of Lebanon, magna cum laude; Hannah Mitchell, of Mt. Juliet, summa cum laude; Emma Montague, of Lebanon, summa cum laude; Ronald Moore, of Old Hickory, summa cum laude; Hailey Myatt, of Mt. Juliet, summa cum laude; Christopher Neal, of Lebanon, summa cum laude; Lindsey Needels, of Mt. Juliet, cum laude; Mia Otting, of Mt. Juliet, summa cum laude; Nicole Painter, of Lebanon, summa cum laude; Kodie Palmer, of Lebanon, magna cum laude; Brian Peterson, of Mt. Juliet, summa cum laude; Gray Pickney, of Mt. Juliet, summa cum laude; Carrie Pody, of Lebanon, summa cum laude; Hannah Poirier, of Mt. Juliet, summa cum laude; Andrew Porth, of Lebanon, summa cum laude; Mckenzie Poston, of Mt. Juliet, cum laude; Kenley Prescher, of Watertown, magna cum laude; Mikayla Ragan, of Lebanon, cum laude; Cade Ramsey, of Mt. Juliet, cum laude; James Richman, of Mt. Juliet, cum laude; William Richman, of Mt. Juliet, magna cum laude; Hannah Riddle, of Lebanon, summa cum laude; Stephen Rolfes, of Mt. Juliet, cum laude; Jordyn Rotfroff, of Mt. Juliet, cum laude; Anne Ruwe, of Mt. Juliet, summa cum laude; Alexandra Schader, of Lebanon, magna cum laude; Madeline Scholl, of Mt. Juliet, cum laude; Kara Shoemaker, of Lebanon, summa cum laude; Austin Simpson, of Mt. Juliet, summa cum laude; Kirby Simpson, of Mt. Juliet, summa cum laude; Scott Sloan, of Lebanon, summa cum laude; Corinne Smith, of Mt. Juliet, summa cum laude; Jameson Sorrels, of Lebanon, summa cum laude; Jalyn Stewart, of Lebanon, summa cum laude; Ashlee Tannehill, of Mt. Juliet, summa cum laude; Leanna Tanner, of Lebanon, magna cum laude; Marshall Taylor, of Lebanon, summa cum laude; Allison Taylor, of Mt. Juliet, summa cum laude; Kelsey Tomlin, of Lebanon, summa cum laude; Chloe Venegoni, of Lebanon, cum laude; Hannah Verdun, of Mt. Juliet, cum laude; Lydia Vick, of Lebanon, summa cum laude; Joseph Warner, of Old Hickory, magna cum laude; Andrew Webb, of Lebanon, magna cum laude; Victoria Webb, of Lebanon, summa cum laude; Reynolds Wehunt, of Mt. Juliet, magna cum laude; Mikayla Wench, of Mt. Juliet, summa cum laude; Christopher West, of Mt. Juliet, summa cum laude; Helen Whitaker, of Mt. Juliet, summa cum laude; Mary Wilson, of Old Hickory, summa cum laude; Jonathan Wood, of Mt. Juliet, summa cum laude.

To qualify for the dean’s list, an undergraduate student must earn a term grade-point average of 3.80 to 4.00 for summa cum laude, 3.65 to 3.79 for magna cum laude or 3.50 to 3.64 for cum laude. Students must complete at least 12 credit hours, not counting work taken on a satisfactory or no-credit basis, to be eligible.