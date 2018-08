Wilson County General Election and state and federal primaries results

All results are unofficial.

U.S. Senate Dem - Primary

27 of 1,969 precincts - 1 percent

x-Phil Bredesen 118,568 - 94 percent

Gary Davis 4,036 - 3 percent

John Wolfe 2,902 - 2 percent

U.S. Senate GOP - Primary

24 of 1,969 precincts - 1 percent

x-Marsha Blackburn 218,855 - 84 percent

Aaron Pettigrew 40,256 - 16 percent

Governor Dem - Primary

24 of 1,969 precincts - 1 percent

Karl Dean 97,372 - 79 percent

Craig Fitzhugh 20,548 - 17 percent

Mezianne Payne 4,681 - 4 percent

Governor GOP - Primary

24 of 1,969 precincts - 1 percent

Bill Lee 102,282 - 36 percent

Randy Boyd 77,152 - 27 percent

Diane Black 59,278 - 21 percent

Beth Harwell 43,367 - 15 percent

Kay White 1,225 - 0 percent

Basil Marceaux 510 - 0 percent

U.S. House Sixth District – Democrat

Here are the latest, unofficial returns from Tennessee by county in the Democratic primary for U.S. House District 6.

TP PR Barlow Finley Heffernn Wineingr Cannon 9 0 0 0 0 0 Cheatham 2 0 0 0 0 0 Clay 7 0 0 0 0 0 Coffee 23 0 0 0 0 0 Cumberland 24 0 0 0 0 0 DeKalb 15 0 0 0 0 0 Fentress 13 0 0 0 0 0 Jackson 12 0 0 0 0 0 Macon 10 0 0 0 0 0 Overton 9 0 0 0 0 0 Pickett 9 0 0 0 0 0 Putnam 24 0 0 0 0 0 Robertson 18 0 0 0 0 0 Smith 8 0 0 0 0 0 Sumner 27 0 0 0 0 0 Trousdale 10 0 0 0 0 0 Van Buren 1 0 0 0 0 0 White 11 0 0 0 0 0 Wilson 31 0 0 0 0 0 Totals 263 0 0 0 0 0

State House – Republican

District 46

13 of 36 precincts

CLARK BOYD . . . . . . . . . . 5,166 84.84

MENDA MCCALL HOLMES . . . .911 14.96

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 12 .20

District 57

13 of 20 precincts

SUSAN M LYNN . . . . . . . . . 5,677 65.34

AARON SHANE. . . . . . . . . . 2,999 34.51

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 13 .15

State House – Democrat

District 46

13 of 36 precincts

MARK CAGLE . . . . . . . . . . 1,261 61.57

FAYE NORTHCUTT-KNOX . . . . 772 37.70

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 15 .73

The Associated Press

Wilson County General Election

With 13 of 33 precincts reporting:

Wilson County Mayor

MAE BEAVERS. . . . . . . . . . 6,325 30.33

RANDALL HUTTO . . . . . . . . . 14,489 69.48

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 38 .18

Wilson County Trustee

JIM MAJOR . . . . . . . . . . 16,550 84.86

AL PARTEE JR. . . . . . . . . . 2,924 14.99

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 29 .15

Wilson County Register of Deeds

JUSTIN DAVIS . . . . . . . . . 6,940 35.40

JACKIE MURPHY . . . . . . . . . 12,652 64.53

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 14 .07

Wilson County Sheriff

ROBERT C. BRYAN . . . . . . . . 14,359 71.35

RAY JUSTICE. . . . . . . . . . 5,740 28.52

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 25 .12

Board of Education – Zone 2

DAVID BURKS. . . . . . . . . . 506 19.86

MATTHEW MOCK . . . . . . . . . 413 16.21

BILL ROBINSON . . . . . . . . . 1,625 63.78

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 .16

Board of Education – Zone 4

LINDA ARMISTEAD . . . . . . . . 1,972 77.76

MAURISA PASICK. . . . . . . . . 557 21.96

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 7 .28

Board of Education – Zone 6

KIMBERLY MCGEE. . . . . . . . . 1,447 49.05

JOHNIE PAYTON . . . . . . . . . 1,500 50.85

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 .10

Board of Education – Zone 7

CHAD KARL . . . . . . . . . . 1,182 35.30

JAMES "RUSTY" KEITH . . . . . . . 1,257 37.54

GWYNNE QUEENER. . . . . . . . . 904 27.00

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 .15

Wilson County Commission – District 1

ROBERT FIELDS . . . . . . . . . 298 53.79

TIM ROEHLER. . . . . . . . . . 253 45.67

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 .54

Wilson County Commission – District 2

CYNDI BANNACH . . . . . . . . . 201 45.68

HOWARD BLAYDES. . . . . . . . . 63 14.32

JEFF HARTLINE . . . . . . . . . 174 39.55

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 .45

Wilson County Commission – District 4

CHAD BARNARD . . . . . . . . . 675 70.46

KEN SHOREY . . . . . . . . . . 283 29.54

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0

Wilson County Commission – District 5

BILL JONES . . . . . . . . . . 515 34.84

JERRY MCFARLAND . . . . . . . . 957 64.75

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6 .41

Wilson County Commission – District 6

KEVIN GRAVES . . . . . . . . . 274 44.48

KENNY REICH. . . . . . . . . . 339 55.03

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 .49

Wilson County Commission – District 8

FRANK R BUSH . . . . . . . . . 323 52.61

KEVIN COSTLEY . . . . . . . . . 289 47.07

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 .33

Wilson County Commission – District 10

STEPHEN THOMAS. . . . . . . . . 424 39.92

DANIEL R. WALKER, JR. . . . . . . 634 59.70

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 .38

Wilson County Commission – District 13

PHILIP DELOZIER . . . . . . . . 268 33.42

DALLAS R FARMER . . . . . . . . 79 9.85

SONJA ROBINSON. . . . . . . . . 454 56.61

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 .12

Wilson County Commission – District 14

BOB CLARKE . . . . . . . . . . 145 21.90

TOMMY JONES. . . . . . . . . . 387 58.46

MICHAEL RAMSEY. . . . . . . . . 127 19.18

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 .45

Wilson County Commission – District 15

CHRIS DOWELL . . . . . . . . . 442 76.08

CHARMAINE H. MAJOR . . . . . . . 139 23.92

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0

Wilson County Commission – District 16

TODD ALMOND. . . . . . . . . . 206 39.54

DIANE G. WEATHERS. . . . . . . . 315 60.46

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0

Wilson County Commission – District 18

LAUREN BREEZE . . . . . . . . . 408 56.12

BOB RICHIE . . . . . . . . . . 319 43.88

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0

Wilson County Commission – District 20

ANNETTE DAVIS-STAFFORD . . . . . . 244 57.41

MICHAEL ANTHONY NEAL. . . . . . . 181 42.59

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0

Wilson County Commission – District 21

MIKE KURTZ . . . . . . . . . . 396 62.56

EUGENE MURRAY . . . . . . . . . 237 37.44

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0

Wilson County Commission – District 22

HENRY JACKSON . . . . . . . . . 82 14.51

JOHN JANKOWICH. . . . . . . . . 131 23.19

WENDELL MARLOWE . . . . . . . . 193 34.16

MATT WILSON. . . . . . . . . . 155 27.43

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4 .71

Wilson County Commission – District 23

BILLY KING . . . . . . . . . . 320 30.53

SUE VANATTA. . . . . . . . . . 728 69.47

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0

Wilson County Commission – District 24

JOY BISHOP . . . . . . . . . . 483 56.56

KRISTI GALLIGAN . . . . . . . . 368 43.09

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 .35

Wilson County Commission – District 25

ARLIE BRAGG. . . . . . . . . . 69 5.99

PRESTON GEORGE. . . . . . . . 226 19.62

JOHN WAYNE HAMBLEN . . . . . 207 17.97

JUSTIN SMITH . . . . . . . . . 650 56.42

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0

Constable – Zone 3

FRANK GUZMAN . . . . . . . . . 1,715 53.16

ALAN KAISER. . . . . . . . . . 1,498 46.44

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 13 .40

Constable – Zone 4

JENNY LENNING-FAULK . . . . . . . 2,930 67.60

THOMAS MARSHALEK . . . . . . . . 1,396 32.21

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 8 .18